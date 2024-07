Embuild appelle à un cadre législatif sur la détection de munitions sur les chantiers

Des centaines de tonnes de vieilles munitions de guerre sont encore cachées sous le sol belge de nos jours. "Il y a certainement de la place et un besoin pour des entreprises qui s'attaquent à ce problème en amont, car la Défense n'a par exemple pas les capacités nécessaires pour effectuer ces détections à l'avance", a fait savoir le lieutenant-colonel Maarten Verburgh, membre du service de déminage SEDEE.

Une poignée d'entreprises sont spécialisées en Belgique dans la détection et le suivi des munitions conventionnelles et toxiques non explosées (CTE). Quatre d'entre elles se sont regroupées dans l'asbl VOCTEx, qui a notamment créé une carte interactive par commune du nombre d'explosifs estimés dans le sol (bommenkaart.be). "De tous les pays occidentaux, la Belgique est celui qui a le plus grave problème de CTE", a affirmé Cynrik De Decker, secrétaire de l'association.