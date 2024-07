Enquête sur la mort de Raul: la mère et son ex-compagnon maintenus en détention

La mère âgée de 35 ans, Yoana M., a été placée sous mandat d'arrêt pour homicide, coups et blessures et dissimulation de cadavre. Dans ses premières déclarations, faites avant la découverte du corps de son fils, elle a assuré n'avoir rien à voir avec le décès de Raul, accusant son ex-compagnon. Sa fille a, dans sa déposition à elle, pourtant assuré que sa mère et le compagnon de celle-ci étaient tous deux présents lorsque le corps a été jeté à l'eau.

L'ex-ami, Nicu C., 35 ans, a été interpellé le 14 avril 2023 à Bakel, aux Pays-Bas. Soupçonné des mêmes faits que la mère, il a été livré à la justice belge. Il a d'abord prétendu n'avoir rien à voir avec la mort de l'enfant et sollicitait une confrontation avec la mère. Lors de cette confrontation, la mère et son ex-compagnon ont déclaré que la soeur, mineure, de Raul avait elle aussi donné des coups. Les charges retenues dans l'enquête ont ensuite été étendues à la jeune fille, qui a été réentendue et placée dans une institution pour mineurs par le juge de la jeunesse.

Mardi, la chambre du conseil a décidé de prolonger la détention de la mère et de l'ex-compagnon de celle-ci. L'enquête se poursuit.