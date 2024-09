Huit ans de prison requis pour avoir violé une adolescente et menacé sa propre fille

Le parquet a requis vendredi devant le tribunal correctionnel de Verviers une peine de huit ans de prison à l'encontre d'un quadragénaire verviétois pour avoir violé une adolescente et menacé sa propre fille, ainsi que le petit ami de cette dernière.

Le prévenu est suspecté d'avoir violé une mineure, la fille de l'un de ses amis, entre août 2020 et janvier 2021. Lors de l'audience, l'homme a nié les faits et affirmé que la famille de la victime avait lancé ces accusations car "il refusait d'épouser" l'adolescente. Ces explications ne tiennent pas la route, selon le parquet, qui a réclamé six ans de prison.

Le quadragénaire est aussi poursuivi pour avoir harcelé et menacé sa fille ainsi que le petit ami de celle-ci car il ne supportait pas qu'ils entretiennent une relation. Après que les deux jeunes ont fugué ensemble, le père s'est emporté et à proférer des menaces à l'encontre de son enfant. Il aurait eu "peur" pour elle, a-t-il justifié. "Il n'était pas inquiet pour elle. Il voulait laver son honneur dans le sang", a rétorqué le ministère public, réclamant deux ans de prison supplémentaires pour ces préventions.

Le tribunal rendra son jugement le 25 octobre.