Inondations en Isère : un couple de Belges miraculés secourus par hélicoptère

Prises au piège à l'intérieur de la maison, Didier et Marie ont été secourus par un hélicoptère après avoir attendu sept heures, alors que leur maison était cernée par les eaux. "La porte a cédé, il y a des carreaux qui ont cédé, donc l'eau rentrait vraiment de toutes parts, le niveau ne cessait de monter", raconte Didier. "On était enfermés, et à ce moment-là, c'était beaucoup trop tard pour partir, parce que la maison était cernée."

Délivrance

Après sept heures de calvaire, un hélicoptère approche. Les secours ont même été étonnés de trouver des survivants. Un sauveteur déclare : "C'est vrai que quand je mets le coup de marteau, je suis un peu sans espoir, parce que la maison, il n'en reste pas grand-chose. Elle est à 95% ensevelie". Pourtant, ces quelques coups leur sont apparus comme une délivrance : "On a entendu les bruits de l'hélicoptère, un type est descendu sur le toit, on a entendu des pas, on a dit : 'Oui, oui, on est là, on est à deux, on est là!'", raconte Didier.

Au total, une centaine de personnes ont été évacuées et aucune victime n'est à déplorer malgré l'ampleur des dégâts. Des pluies torrentielles et la fonte des neiges ont provoqué ces crues impressionnantes, emmenant avec elles une cascade de blocs de pierre. Si les secours sont habitués à ce genre d'opérations, celles-ci marquent les esprits. En quelques heures, c'est l'équivalent de 80 piscines olympiques déversées dans la vallée.