Jusqu'à huit ans de prison pour une rixe mortelle dans un squat de Zaventem

Au cours de l'une de ces altercations, un squatter d'Europe de l'Est aurait volé la chaîne d'un squatteur appartenant à l'autre groupe, après quoi le deuxième groupe aurait décidé de lancer une expédition punitive. La bagarre a fait un mort et quatre blessés. L'un des blessés est resté paralysé à vie.

Les agresseurs ont pu s'enfuir dans la soirée mais, dans les mois qui ont suivi, la police judiciaire fédérale de Hal-Vilvorde a pu identifier et interpeller huit personnes. Six d'entre elles ont été inculpées pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort, mutilation, incapacité de travail et appartenance à une organisation criminelle.

L'homme qui a asséné le coup mortel a été condamné jeudi à huit ans de prison et le tribunal a également ordonné son arrestation immédiate. Un deuxième prévenu, l'instigateur présumé de la bagarre, a été condamné à six ans de prison, deux autres à cinq ans chacun et les deux derniers à trois ans.