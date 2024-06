L'accent à présent mis sur le démantèlement du bâtiment détruit par l'explosion

Bien qu'il reste quelques amas de décombres qui doivent encore être fouillés, les services de secours pensent que plus personne ne se trouve sur les lieux de la catastrophe. Seul un individu est encore porté disparu. "Il est possible qu'il ait réussi à s'en sortir et qu'il ne nous ait pas encore contactés, pour une raison ou une autre", avance la porte-parole de la zone des pompiers d'Anvers, Ninke Neyrinck.

Les recherches se poursuivent à tout hasard, mais l'essentiel du travail consiste à présent à poursuivre la démolition du bâtiment "pour assurer la sécurité et la stabilité des immeubles voisins", explique Mme Neyrinck. Les travaux devaient continuer jusqu'à 20h00 et reprendront samedi si nécessaire.