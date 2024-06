L'acquittement pur et simple sollicité pour un accusé au procès du meurtre de Badr Bouissi

"Votre tâche est difficile, car vous devez juger vos semblables", a d'emblée averti Me Abdelhadi Amrani face aux jurés. "Malgré le fait que Walit Ait Ramadane n'a pas le même mode de vie que nous, qu'il dormait dehors et fumait du crack, il fait partie de notre communauté et mérite une justice équitable."

La principale question à investiguer dans son cas est l'intention de tuer, d'après le pénaliste. "On fait face à une bagarre, mais on essaie de nous vendre un meurtre", a déploré l'avocat. "Or, la frontière entre le meurtre et les coups et blessures volontaires, c'est l'intention."