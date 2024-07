Le Conseil central de surveillance pénitentiaire cherche des volontaires

Le CCSP est un organe indépendant de contrôle et d'avis qui vise à garantir les droits et la dignité humaine des personnes détenues. Dans le cadre de sa mission, le Conseil crée des commissions de surveillance pour chaque établissement pénitentiaire, afin de contrôler dans les prisons le traitement des détenus et le respect des règles concernant les prisonniers. Les commissions de surveillance assurent également une médiation entre la direction de la prison et les détenus, et soumettent au CCSP des avis et propositions.

Le CCSP recherche des membres pour intégrer les commissions de surveillance des prisons d'Andenne, Arlon, Beveren, Dinant, Ittre, Leuze-en-Hainaut, Marche-en-Famenne, Namur, Paifve, Saint-Hubert, Wortel, Merksplas, Bruges, Olen, Saint-Gilles, Haren, Tongres, Turnhout, Huy, Marneffe, Anvers, Louvain secondaire et Lantin.