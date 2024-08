Le parquet ouvre une instruction après une défenestration à Mouscron

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés vendredi matin, à 08h05, qu'un accident s'était produit le long de la rue du Dragon à Mouscron. Un SMUR et une ambulance ont été dépêchés sur les lieux. A proximité du parc communal, à l'angle de la rue Neuve, les secouristes ont découvert le corps inanimé d'une personne au pied d'un immeuble à appartements. Après avoir reçu les premiers soins sur place, la victime a été admise dans un état grave au Centre hospitalier de Mouscron.

Selon la police de Mouscron, cette personne a été défenestrée et son pronostic vital est engagé. Plusieurs personnes ont été privées de liberté par les policiers et les auditions sont en cours. On ignore pour l'instant les circonstances des faits.