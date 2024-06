Le procès d'un ingénieur biochimiste prévenu pour empoisonnement est reporté à octobre

La santé de la victime, un Ucclois d'une trentaine d'années, a commencé à se détériorer en août 2021, avait relaté la RTBF fin février. Le jeune homme, qui terminait alors ses études, a ensuite été hospitalisé, son état se dégradant de plus en plus. Ce n'est qu'en mai 2022 que les médecins ont diagnostiqué une intoxication au thallium et qu'un tube de crème pour le corps, infesté de ce poison mortel, a été trouvé dans les effets personnels du patient.

Face à ce qui ressemblait à un empoisonnement par l'intervention d'un tiers, l'hôpital a contacté la police et une enquête a débuté. Elle a rapidement mené à l'un des meilleurs amis de la victime, un ingénieur biochimiste du même âge que celle-ci, vivant à Woluwe, issu tout comme elle d'un milieu social élevé.