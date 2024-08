Le rédacteur en chef adjoint du magazine Humo dépose plainte après des menaces

"J'ai reçu de nombreuses insultes depuis la parution de cette chronique mais cette fois, c'est différent, ma famille est visée", expose Matthias Vanderaspoilden vendredi. Il fait référence à un message publié sur le réseau social Instagram vendredi dernier, par un compte anonyme.

D'après le PV dressé à la suite de la plainte, ce message dit, en anglais, "Nous venons pour vous et votre bébé Matthias. A la manière d'Inglorious Basterds (référence à un film de Quentin Tarantino qui met en scène un commando de soldats juifs alliés envoyés en Europe pour éliminer le plus de nazis possible, NDLR), vous, Brusselmans et tous ceux que vous chérissez devriez faire attention, les juifs sont partout, espèce de racaille nazie".

Dans le procès-verbal, le rédacteur en chef adjoint explique avoir "parlé à la presse ces dix derniers jours pour défendre la liberté d'expression et justifier pourquoi Humo a publié cette chronique. Mon nom a dès lors été cité sur d'innombrables sites, en Belgique et à l'étranger, sur lesquels des citations d'Herman Brusselmans sont apparues en dehors de tout contexte".

Matthias Vanderaspoilden dit encore espérer que la sérénité pourra progressivement revenir.