Le "roi du bingo" est en cavale: il est activement recherché depuis qu'il a retiré son bracelet électronique

L'homme a été confronté à la justice à plusieurs reprises au cours de ces dernières années, à la fois en tant que délinquant et en tant que victime. Il avait notamment échappé à la mort le 20 août 2016, après avoir reçu six balles dans le corps. Il avait ensuite été condamné pour détention illégale d'armes en 2018 et pour tentative de meurtre en 2019, dans le cadre d'un règlement de comptes dans le milieu albanais. A l'époque déjà, il avait retiré son bracelet électronique et ne s'était pas présenté au tribunal le jour du jugement.

Un scénario similaire semble se reproduire. M. Sajlihi a été placé sous mandat d'arrêt début juin pour coups volontaires sur son ex-épouse et a été placé sous surveillance électronique dans l'attente d'une comparution devant la chambre du conseil. Il a à nouveau retiré son bracelet électronique et est introuvable.