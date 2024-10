Le suspect du vol d'un collection d'objets nazi plaide son acquittement

Le prévenu entretenait une relation d'amitié et d'affaires avec Philippe Gillain. Il est suspecté de lui avoir dérobé une importante collection privée d'objets relatifs à l'époque nazie. Le vol commis avec effraction avait eu lieu à Dalhem le 10 septembre 2017.

Philippe Gillain avait entamé dès l'âge de 14 ans, par la découverte d'un casque allemand, une collection d'objets militaires et d'autres objets relatifs à la période de l'Allemagne nazie. Ses deux filles, qui soutiennent l'action civile depuis son décès récent, affirment qu'il n'adhérait pas à l'idéologie nazie, mais qu'il lui vouait un intérêt historique et documentaire. Sa collection, l'œuvre de sa vie, était basée sur des uniformes et de petites pièces comme des brassards, des insignes et des fanions, était une des plus importante et complète d'Europe, estimée à plus d'un million et demi d'euros.