Les chiffres de la criminalité dans la zone de La Louvière en baisse en 2023

La zone de police de La Louvière a présenté mercredi ses statistiques de la criminalité en 2023. Les faits étaient en diminution l'an dernier (13.078) par rapport aux statistiques de 2022 (13.689). Les chiffres de 2023 montrent, entre autres, que les vols dans les habitations sont passés de 210 faits (en 2022) à 182 faits, soit une forte diminution de 49,4% depuis 2019. Les faits de violences étaient également en diminution en 2023 avec 1.025 faits contre 1.126 en 2022, avec les vols avec violence également en chute, de 52 faits à 35. Les qualifications les plus fréquentes étaient, en 2023, les troubles entre voisins, les délits contre la famille, les troubles de la tranquillité publique, les fausses alarmes et les violences intrafamiliales.

Les délits contre la famille étaient en diminution en 2023 (1.109 faits contre 1.251 en 2022), ainsi que les vols simples, les vols à l'étalage, les troubles liés aux cafés et les agissements suspects. Dans les chiffres en augmentation, on note les incendies de bâtiments (60 contre 36 en 2022), les troubles entre voisins et les extorsions et holdups.

Les actions de la police relatives à la sécurité routière, une des priorités de la zone louviéroise, ont permis de contrôler presque 6.000.000 de véhicules en 2023 via plusieurs dispositifs. L'année 2023 a, dans ce domaine, été plus particulièrement marquée par une forte augmentation des accidents impliquant des trottinettes, soit 16 accidents contre 4 en 2022.