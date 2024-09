Mexique: nouvelles violences dans le Sinaloa et tensions avec les Etats-Unis

Une dizaine de personnes ont été tuées samedi lors d'un pic de violences dans le nord-ouest du Mexique, où deux gangs du cartel de Sinaloa, l'un des plus puissants au monde, règlent leurs comptes les armes à la main.

Trois des agresseurs "ont été réduits (tués)" et un quatrième arrêté lors d'une opération des forces de sécurité, d'après le gouverneur qui signale que deux militaires ont été blessés.

La violence est "sûrement" due aux affrontements entre les partisans d'El Mayo et ceux des fils du Chapo alias les Chapitos.

"Je ne suis pas d'accord", a répondu l'ambassadeur des Etats-Unis Ken Salazar en visite vendredi à Ciudad Juarez à la frontière nord.

"En réalité, il faut définir le problème et le résoudre", a-t-il ajouté. "La réalité, c'est qu'il y a un problème d'insécurité et de violence", a déclaré l'ancien sénateur démocrate et ex-membre de l'administration Obama.

Le gouverneur du Sinaloa s'est rendu samedi à Mexico où il doit rencontrer la présidente élue Claudia Sheinbaum, qui prendra ses fonctions le 1er octobre.