Nonante-deux accidents avec délit de fuite chaque semaine en Belgique en 2023

En 2023, 4.799 accidents corporels avec délit de fuite ont été enregistrés, contre 4.400 en 2014. Lors des accidents survenus l'année dernière, 19 personnes ont perdu la vie et 5.266 ont été blessées.

Selon l'institut, la moitié des victimes sont des cyclistes ou piétons. En effet, l'an dernier, 1.716 victimes se déplaçaient à vélo, 940 à pied. "En tout, 22% des piétons blessés dans le trafic sont victimes d'un accident avec délit de fuite", a ajouté Vias, précisant que ces accidents surviennent à tout moment de la journée.

Mais bonne nouvelle, les auteurs de ces délits de fuite sont de plus en plus souvent rattrapés, a-t-il encore indiqué. Si 24,5% des accidents avec délit de fuite survenus en 2014 n'avaient pas été élucidés, ils n'étaient plus que 13,7% en 2022.

"Le risque de se faire prendre a certainement augmenté ces dernières années, notamment parce qu'il y a davantage de caméras dans les espaces publics, ce qui facilite la recherche des contrevenants", a argumenté l'Institut Vias. Et les peines encourues en cas de délit de fuite ne sont pas négligeables.