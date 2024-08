Plus de 1.000 arrestations, selon la police

La police britannique a annoncé mardi avoir arrêté plus de 1.000 personnes liées aux émeutes qui ont secoué le Royaume-Uni ces deux dernières semaines.

"Les forces de police à travers le pays ont effectué plus de 1.000 arrestations liées aux récents troubles violents", a indiqué sur X le Conseil national des chefs de police (NPCC).

575 personnes ont également été inculpées. Les procès d'émeutiers présumés se succèdent.

Les émeutes, les plus graves au Royaume-Uni depuis 2011, ont touché des dizaines de villes et villages d'Angleterre et d'Irlande du Nord, suite à l'attaque au couteau qui a coûté la vie à trois fillettes le 29 juillet.