Plusieurs perquisitions dans le cadre de l'enquête sur la mort d'un habitant de Maaseik

Plusieurs perquisitions ont eu lieu lundi et mardi dans le cadre de l'enquête sur la mort violente d'un habitant de Maaseik âgé de 57 ans, dont le corps a été retrouvé samedi sous une bâche en plastique sur la banquette arrière d'une Renault Laguna aux Pays-Bas. On savait déjà lundi que le parquet du Limbourg avait désigné un juge d'instruction dans ce dossier.

La Renault Laguna immatriculée en Belgique était garée depuis un certain temps dans la Fazantlaan à Maarheeze, aux Pays-Bas. Une femme a remarqué le véhicule et vu quelque chose sur la banquette arrière. Lorsque la police néerlandaise s'est rendue sur les lieux, ses soupçons ont été confirmés. La victime gisait enveloppée dans une bâche sur la banquette arrière. Une enquête a été ouverte aux Pays-Bas pour déterminer les causes de la mort. Une enquête parallèle menée par la police judiciaire fédérale (PJF) du Limbourg est donc également en cours en Belgique.