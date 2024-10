Poursuites disjointes contre un Sprimontois qui a incité à la débauche

Un Sprimontois suspecté d'avoir participé à la commission de faits d'incitation à la débauche contre une fille de 13 ans a été acquitté vendredi par le tribunal correctionnel de Liège. Le tribunal a disjoint les poursuites à l'encontre d'un second prévenu poursuivi pour les mêmes faits et a remis l'examen de la cause au 24 janvier.