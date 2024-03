Procès Dutroux: 4 mois, 569 témoins et 243 questions pour aboutir à une vérité judiciaire imparfaite

Partager:

Le 1er mars 2004, un procès très attendu s’ouvre à Arlon, le procès Dutroux et consorts. Il allait, espérait-on, faire toute la lumière sur cette affaire qui empoisonnait la Belgique depuis l’été 1995, depuis l’enlèvement de Julie et Mélissa. Il faudra près de 4 mois d’audience, 569 témoins, 75h de réquisitoire et plaidoiries et 243 questions pour aboutir à une vérité judiciaire imparfaite.

Il y a 20 ans, le 1er mars 2004, débutait le procès de Marc Dutroux et consorts. Voici une rétrospective de ce vaste procès, très attendu depuis l'enlèvement de Julie et Mélissa en 1995, en trois moments forts. Le 1er mars 2004 : les premières images du procès Le 1er mars 2004, la neige recouvre Arlon. Le nouveau palais, tout en vitres et en miroirs, s’apprête à recevoir 1340 journalistes accrédités. Tous attendent de voir le monstre, Marc Dutroux détenu quelques rues plus loin. "Ce qui est nouveau, c'est que cela ne soit pas encore résolu, si longtemps après. Il y a une expression qui dit, 'le temps est l'ennemi de la justice. Ici, on ne commence le procès qu'après 8 ans... C'est choquant pour nous", s'étonne un journaliste canadien.

À 9h40, Marc Dutroux apparaît et fait une annonce surprenante : il ne veut pas être filmé. Les images des premiers jours sont floues. Marc Dutroux impose sa loi. "C'est encore une raison pour arrêter de le filmer, on a assez d'images de lui", dit Ronny Baudewyn, avocat de Marc Dutroux. À l’autre bout du box, Michel Nihoul, le présumé complice, comparait libre. Michel Lelièvre, le sous-fifre de Dutroux, arbore un demi-sourire. Et enfin, Michelle Martin, qui s’installe dans son rôle de femme sous influence. Alors qu'elle fait preuve de retenue, Dutroux est grossier. Il refuse de se lever à la demande du président puis s’assoupit entre ses bras croisés. À ces premières images, s’ajoutent les premiers mots : "On ne m'a pas posé la question de savoir si j'étais soucieux d'être filmé ou non. C'est la première fois qu'on me le demande et j'ai fait appliquer ce droit".

D’une voix nasillarde et monotone, il donne sa version des faits. Il aurait, dit-il, trouvé deux petites filles chez lui fin juillet. Il fallait les garder le temps que Nihoul trouve une solution, ajoute-t-il. Deux phrases, quelques mots pour nier l’enlèvement de Julie et Mélissa. Il charge Michel Nihoul et se pose en victime. Le ton est donné. "On nage en plein délire. Marc Dutroux donne une énième version, avec un deuxième réseau", déclare Sarah Pollet, avocate de Michelle Martin, à la presse. Le 27 avril 2004 : la visite de la cache Les avocats des victimes ont souhaité visiter la cache de Marcinelle, dans un souci de vérité. Jean-Denis Lejeune est du voyage. Sabine et Laetitia, survivantes de Marc Dutroux, sont là aussi. "Je ne m'en souviens pas très bien, car j'étais très souvent dans le gaz. Je veux voir cet endroit", explique Laetitia Delhez. Une tenture kaki barre la porte de la maison de Dutroux comme dans une chambre mortuaire. De l’autre côté, douze marches pour descendre vers la tombe. Car c’est de cela dont il s’agit. En bas de l’escalier, la "porte étagère" est posée sur le sol. On passe le seuil, on pénètre dans un cauchemar jaune sale. La cache, c’est un placard où Marc Dutroux rangeait, non pas ses balais, mais des petites filles pleines de vie. La cache, c’est un caveau de la taille d’un matelas d’une personne. Cinq minutes dans ce trou et l’air vient à manquer.