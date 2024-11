Réseau de prostitution démantelé à Bruxelles: les victimes étaient sous-payées et forcées de rembourser des dettes

La police judiciaire fédérale de Bruxelles a interpellé mardi et mercredi sept suspects qui feraient partie d'un réseau international de prostitution. Le gang aurait recruté des femmes en Colombie et au Brésil ces dernières années afin qu'elles deviennent travailleuses du sexe en Belgique, a indiqué mercredi le parquet fédéral, confirmant une information de nos confrères néerlandophones du Standaard, de la VRT et de Knack.

Le parquet fédéral enquêtait depuis un moment sur une organisation criminelle brésilienne potentiellement coupable de traite d'êtres humains, d'exploitation sexuelle et de blanchiment d'argent. Les victimes proposaient leurs services via des sites internet comme Redlights et Quartier-Rouge, et travaillaient généralement dans des maisons louées ou chez des particuliers.

Percevant des revenus inférieurs à ceux qui leur avaient été promis, elles étaient contraintes de rembourser des dettes élevées et étaient déplacées régulièrement - ce qui les rendait très dépendantes du réseau de prostitution.