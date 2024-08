Retour en cellule pour un voyeur qui n'a pas respecté ses conditions

Un homme de 33 ans originaire de Malines a été à nouveau incarcéré après avoir enfreint sa liberté conditionnelle dans le cadre d'une enquête pour voyeurisme et partage de photos volées. Il avait été libéré sous conditions en juin. Plus de 200 victimes, dont des mineurs, seraient impliquées dans l'affaire, a indiqué le parquet d'Anvers vendredi.

"L'individu a été identifié comme étant un Malinois de 33 ans, propriétaire d'un studio de photographie et actif dans une organisation de gymnastique et de cirque. Lors de son premier interrogatoire, il a confirmé qu'il avait effectivement recueilli des images de personnes nues sans autorisation", a déclaré le porte-parole du parquet, Kristof Aerts.

L'enquête a permis la saisie d'un grand nombre d'images sur des supports numériques. "Actuellement, la police tente d'identifier et d'interroger le plus grand nombre possible de victimes. Il s'agirait de plus de 200 personnes, y compris des mineurs", selon M. Aerts.

L'homme a été arrêté par le juge d'instruction le 14 mai. Il est resté en détention jusqu'à la fin juin, la chambre d'accusation lui ayant imposé des conditions, notamment l'interdiction d'utiliser internet et les réseaux sociaux à des fins privées.

"Cette condition n'ayant pas été respectée, l'homme a été à nouveau arrêté et placé en détention plus tôt dans le mois. Les infractions sont qualifiées de voyeurisme, de possession de matériel pédopornographique, de distribution d'images de nudité réalisées secrètement, y compris de mineurs de plus de 16 ans", a conclu le porte-parole du ministère public.