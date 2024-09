Sept ans de prison pour des faits de mœurs sur ses petites-filles à Somme-Leuze

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné mercredi un homme né en 1969 à à sept ans de prison ferme pour viol, atteinte à l'intégrité sexuelle et exhibitionnisme commis sur sa petite-fille de 8 ans. Les faits remontent au 15 septembre 2023 à Somme-Leuze. Le prévenu avait également commis d'autres attouchements sur son autre petite-fille, âgée de 6 ans au moment des faits. Son arrestation immédiate a été prononcée.

Le sexagénaire était en aveux des faits commis sur sa petite-fille de 8 ans mais contestait par contre ceux que son autre petite-fille lui imputait. Le tribunal les a tous déclarés établis, en se fondant sur de nombreux éléments, dont le contexte de dévoilement des faits et les déclarations des deux jeunes victimes.

Pour définir le taux de la peine prononcée, le tribunal a notamment tenu compte de l'âge des deux victimes (6 et 8 ans) au moment des faits, du "caractère abject des faits" et des moyens employés par le prévenu. Ce dernier n'a en effet pas hésité à faire jouer la jalousie entre les deux fillettes pour assouvir ses pulsions et abuser de la confiance légitime qu'elles lui vouaient en sa qualité de grand-père, qu'il n'a pas hésité à trahir.