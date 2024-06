Sept personnes tuées par balle sur une place dans le nord-est du Brésil

Sept personnes ont été tuées par balle et deux autres ont été blessées dans la nuit de mercredi à jeudi sur une place d'une petite ville de l'Etat brésilien du Ceara (nord-est), ont annoncé les autorités locales.

"Les forces de sécurité mènent l'enquête pour élucider la mort de sept personnes et les blessures par balle de deux autres dans la ville de Viçosa do Ceara", a indiqué sur le réseau social X le secrétariat à la sécurité du Ceara.

Des images de caméras de vidéosurveillance diffusées par la chaîne locale les montrent lorsqu'elles sont amenées sur la place, les mains sur la tête et alignées côte à côte. Elles auraient été tuées dans la foulée.

En 2021, quatre personnes d'une même famille avaient été tuées à leur domicile à Viçosa do Ceara.

"Les bandits impliqués seront retrouvés et arrêtés, l'un après l'autre, pour répondre face à la justice d'une telle atrocité", a-t-il insisté.

Le Ceara est un des Etats les plus pauvres et les plus violents du Brésil. Son taux d'homicide est de 35,5 pour 100.000 habitants, largement supérieur à la moyenne nationale (23,4 pour 100.000), d'après les derniers chiffres de l'ONG de référence Forum de sécurité publique, datant de 2022.