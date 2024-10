Sihame El Kaouakibi saura le 17 octobre si elle sera renvoyée devant le tribunal

En 2021, un scandale lié aux subsides impliquant Sihame El Kaouakibi éclate. Elle avait obtenu des subsides pour son Let's Go Urban, qu'elle aurait ensuite redirigés vers d'autres projets.

L'ASBL a déclaré faillite en juin 2021. Ses autres projets comme la plateforme de recrutement WannaWork et son bureau de communication WannaCatch ont subi le même sort. L'État belge, la communauté flamande, la Ville d'Anvers et la curatelle de Let's Go Urban et Point Urban se sont déclarés parties civiles.