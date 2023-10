Six ans requis contre une belle-mère pour le viol de son beau-fils de 15 ans

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a examiné jeudi un dossier à charge d'une habitante de l'ouest du Brabant wallon, âgée de 36 ans et poursuivie pour le viol d'un mineur de moins de seize ans. La victime est son beau-fils âgé de 15 ans, avec entretenu des relations sexuelles en 2022. Un âge auquel la loi estime qu'il n'y a pas de consentement possible, alors que la prévenue soutient que l'adolescent était "demandeur" et qu'elle n'a pas su lui dire non. Six ans de prison ont été requis à l'encontre de la trentenaire.