Suspension du nettoiement du quartier Brabant: les commerçants "catastrophés"

Le président de l'association tente cependant de positiver. "On espère que cette situation va réveiller les politiques, et notamment ceux qui composeront les futures majorités, sur la nécessité de se saisir réellement du problème de sécurité du quartier."

"Nous partageons le constat de Bruxelles-Propreté concernant l'insécurité dans le quartier, tout le monde la subit", souligne M. El Hajaiji. "La commune pointe le fédéral qui ne met pas de moyens suffisants pour enrayer les nuisances liées essentiellement à la gare du Nord, et nous on se retrouve au milieu", déplore-t-il.

En attendant, tout le monde est consterné, assure M. El Hajaiji. "Le droit minimum de vivre dans la propreté n'est même plus garanti. Il n'est pas compliqué d'imaginer la frustration de commerçants qui tentent de se débrouiller au mieux, et le choc pour les riverains et clients qui arrivent dans le quartier."

Bruxelles-Propreté se dit prêt à reprendre du service dès qu'une solution aura été trouvée pour la sécurité de ses agents, ce qui ne semble pas pour tout de suite. D'ici là, une société privée devrait intervenir pour quelques jours dès mardi, a appris le président des commerçants.