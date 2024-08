Tentative de sabotage de la centrale nucléaire Doel 4: un expert envisage une implication de l'Etat Islamique

L'expert en énergie Alex Polfliet est l'auteur d'un livre, paru en néerlandais, et traitant de la tentative de sabotage sur le réacteur 4 de la centrale nucléaire de Doel il y a 10 ans.

Sur les 56 membres du personnel présents ce jour-là en 2014, M. Polfliet affirme que "seuls quelques-uns" travaillaient dans la salle des turbines et y avaient accès. Il s'agirait d'environ six personnes. Bien que des doutes aient été formulés à l'encontre de certaines personnes, l'affaire a été classée sans faire l'objet de poursuites, ce qui, selon l'auteur, est le résultat "soit d'une erreur judiciaire, soit d'une dissimulation".

L'ouvrage intitulé "De sabotage van Doel 4" envisage un lien éventuel avec le terrorisme tel que pratiqué par l'Etat islamique (EI) et postule que la tentative de sabotage sur Doel 4 est l'oeuvre d'une "taupe" présente sur le site de la centrale.

Il écrit également qu'en 2012, deux employés de Doel 4, Ilyass Boughalab et Elias Taketloune, sont partis en Syrie pour combattre au service de l'EI. En outre, en 2014 et 2015, 38 puis 30 employés ont été licenciés pour avoir "montré des signes de radicalisation", avait annoncé Engie à l'époque.

Le sabotage a été découvert le 5 août 2014 lorsque la vanne d'une conduite d'huile de graissage a été ouverte, provoquant le blocage de la turbine et l'arrêt du réacteur. Il n'y a jamais eu de danger nucléaire, mais l'exploitant Engie avait estimé les dégâts à 100 millions d'euros. Au cours des semaines précédentes, deux autres tentatives pour perturber le fonctionnement de la centrale nucléaire avaient été commises. Le 10 juillet et le 31 juillet 2014, on avait ainsi essayé d'arrêter une pompe en appuyant sur un bouton.