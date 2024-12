Un mort et un blessé lors d'une fusillade à Anderlecht: "J'ai vu deux hommes à terre"

"Il y a une fusillade en cours à Anderlecht, près d'Aumale, signalée par des proches de ma fille résidant sur place. Des victimes sont à déplorer", a signalé Mohamed dimanche à 21h30 via le bouton orange Alertez-nous. "Apparemment règlement de compte à Anderlecht. Meurtre ? On y habite depuis 15 ans, mais c'est de pire en pire", a également témoigné Frédéric.

Les coups de feu sont survenus dans la rue de Sébastopol, près d'un café situé à proximité de la station de métro Aumale. Deux personnes ont été visées, l’une d’entre elles a été blessée, mais l’autre n’a pas survécu. Des passants ont tenté de le réanimer, mais l'homme a succombé à ses blessures.

Mohamed était justement présent dans le café lors des coups de feu. "Au moment où je me suis retrouvé devant la porte pour quitter le café, un bruit ahurissant de pétard retentissait, j'ai fait demi-tour dans le café en protégeant mon visage à l'aide de mes deux mains. Quelques secondes plus tard, je rejoignais l'extérieur et c'est là que j'ai vu un homme à terre ne réagissant plus et un autre homme également à terre mais celui-ci était vivant", a-t-il confié. "En fait, ce n'était pas des bruits de pétard mais bien une fusillade qui venait d'avoir lieu, je suis passé à deux doigts de la mort".

Vraisemblablement une kalachnikov

Le suspect, qui aurait utilisé une arme à feu lourde, vraisemblablement une kalachnikov, a pris la fuite. D'après nos confrères du Soir, la personne décédée a reçu une balle dans la tête.

Des patrouilles de police ont mené des recherches dans le quartier. Les agents ont reçu l’appui d’un hélicoptère de la police fédérale. Pour l'instant, il n’est pas encore précisé si un suspect a été interpellé.