Tony Coonen et huit autres personnes renvoyés devant le tribunal pour corruption

La chambre du conseil de Hasselt a décidé vendredi de renvoyer l'ancien dirigeant du Voorzorg Limburg, Tony Coonen ainsi que huit autres personnes devant le tribunal correctionnel dans le cadre d'une vaste affaire de corruption. Le quinquagénaire est soupçonné de corruption active et passive, d'abus de confiance et de conflits d'intérêts. Quatorze sociétés sont également renvoyées devant le tribunal.

Plusieurs médias ont dépeint M. Coonen comme un homme animé par la soif de pouvoir et d'argent. Son nom est apparu pour la première fois en 2021 dans un important dossier de corruption et de blanchiment d'argent. En mars de cette même année, il a été interpellé et présenté au juge d'instruction, aux côtés du trésorier de De Voorzorg Limburg et de trois promoteurs immobiliers. M. Coonen, son trésorier D. M. et le promoteur immobilier D. M. ont été placés en détention avant d'être libérés sous conditions après environ deux mois.

Selon les enquêteurs de la police judiciaire fédérale (PJF) du Limbourg, M. Coonen aurait profité de sa position de dirigeant au sein du Voorzorg Limburg pour attribuer des bâtiments et des terrains à des promoteurs immobiliers proches, en échange de fonds et de dons. L'enquête a révélé l'existence de factures fictives émises par la société Panta Rhei, appartenant au prévenu. Des appels d'offres publics auraient été intentionnellement omis, entravant ainsi la concurrence et bafouant la législation sur les marchés publics.