"Traite d'êtres humains et séjour illégal": une "maison de débauche " démantelée à Ruisbroek

"Dans le cadre d'une enquête sur la traite des êtres humains et le séjour illégal, les inspecteurs de la police de la Zennevallei ont fermé une maison de débauche dans la Fabriekstraat à Ruisbroek", a déclaré le porte-parole de la police, Joost Van Liefferinge. "Au cours de l'opération, trois prostituées brésiliennes ont été trouvées, soupçonnées d'être victimes d'exploitation. Ces travailleuses du sexe étaient employées sans statut ni droits sociaux. Elles étaient totalement dépendantes du groupe ou de l'organisation qui les employait et elles devaient généralement remettre une grande partie de leurs revenus. De plus, elles sont en séjour illégal sur le territoire belge."

Les trois femmes ont été arrêtées et mises à la disposition de l'Office des étrangers, après quoi elles ont été transférées dans un centre fermé en vue d'être expulsées, a indiqué la police, qui a ajouté que l'enquête sur l'organisation qui se cache derrière est en cours.