Trois ans de prison pour un homme habitant en Italie et important de la drogue en Belgique

Le jeune homme avait atterri à l'aéroport de Bruxelles en provenance d'Ouganda le 2 février et les douaniers lui avaient demandé de se soumettre à un test d'urine, qui s'était avéré positif. L'individu avait alors été emmené à l'hôpital, où un scanner avait révélé 34 boulettes dans son estomac contenant, au total, un demi-kilo d'héroïne.

"Mon client vit en Italie depuis plusieurs années et essaie de subvenir aux besoins de sa famille au Ghana", a plaidé l'avocat de la défense devant la cour. "Il travaille parfois comme mannequin et a joué dans le film 'Io Capitano'. Lorsque son père est tombé gravement malade, il a eu besoin d'argent pour une hospitalisation. C'est pourquoi il a accepté de participer à ce transport, pour lequel on lui a promis 1.000 euros".