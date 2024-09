Trop peu d'agents pénitentiaires pour assurer les services de base aux détenus

Le service minimum dans les prisons a été instauré par la loi du 23 mars 2019. Cette dernière prévoit notamment que l'on puisse avoir recours à des réquisitions de personnel si nécessaire, quand le mouvement dépasse les 48H.

Le CCSP note que les mouvements de grève "sont moins nombreux, moins longs" et "moins lourds de conséquences pour les détenus" qu'ils ont pu l'être avant cette loi. On a ainsi répertorié 18 jours de grève (hors mouvements d'humeur, débrayages spontanés et grèves émotionnelles), il y en avait encore eu 32 en 2022. Mais les personnes détenues "en sont toujours les premières victimes collatérales" et, selon le CCSP, la loi est "défaillante et insuffisante" pour respecter les droits élémentaires et la dignité des personnes détenues en toutes circonstances.