Un adolescent arrêté après une cyberattaque visant les transports londoniens

L'adolescent avait été arrêté le 5 septembre à Walsall (centre) "pour suspicion d'infractions (...) en lien avec l'attaque lancée contre TfL le 1er septembre", a précisé la NCA dans un communiqué. "Il a été interrogé par les agents de la NCA et libéré sous caution."

TfL avait indiqué un peu plus tôt jeudi que des données personnelles de clients avaient été consultées, "notamment des noms et coordonnées" (y compris des adresses mail et postales) et potentiellement des coordonnées bancaires "pour un nombre limité de clients", selon un communiqué séparé.