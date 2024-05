Un commerçant et son employé condamnés pour des violences sur leurs voleurs présumés

Le gérant d'un Proxy Delhaize et son employé ont été condamnés mardi par le tribunal correctionnel de Liège à des peines de travail de 100 heures et 60 heures ainsi qu'à des amendes avec sursis après avoir molesté trois de leurs voleurs présumés. Lassé de l'insécurité qui règne dans son quartier et de nombreux vols, le commerçant avait imposé sa propre justice à ses voleurs.