Un garçon de 10 ans exclu de son club de foot pour des commentaires négatifs de sa maman: "Aucune idée de ce dont ils parlent"

Dans une décision controversée, l'Eendracht Alost a exclu définitivement Simon Jacobs, un jeune joueur de 10 ans, de ses rangs. Cette annonce a été faite par le biais d'un mail adressé à la famille de Simon, déclenchant surprise et consternation. Selon Leen Goossens, la mère de Simon, la raison invoquée serait des commentaires négatifs présumés sur le club et le conseil d'administration, bien que ces allégations restent floues et non clarifiées.

Les premières lignes du mail ont détaillé que cette exclusion était le résultat d'une réflexion approfondie, motivée par les récents événements et le comportement des parents de Simon. Pourtant, Leen Goossens rejette fermement ces accusations, soulignant qu'elle n'a aucune idée de ce dont ils parlent. "J’ai été présidente du conseil des parents jusqu’en novembre. Ils ont décidé de le dissoudre, mais j’ai volontairement peu ou pas réagi à cette décision. Bien sûr, je n’étais pas d’accord, mais je ne voulais pas aggraver la situation à l’époque. Aujourd’hui, j’aurais apparemment fait des commentaires négatifs sur le club et le conseil d’administration, mais je n’ai aucune idée de ce dont ils parlent", dit-elle à nos confrères du Het Laastse Nieuws.