Un homme de 44 ans disparaît à Courcelles: la police lance un avis de recherche

Ce mercredi, la police a lancé un avis de recherche pour Alexandre Bureau, 44 ans. Vers 15h00 il a été vu une dernière fois dans la rue Trazegnies à Courcelles, à la hauteur du Mc Donald's. Depuis, il ne s'est plus manifesté.

L'homme mesure 1m82 et est de corpulence mince. Il a les yeux foncés, les cheveux noirs et porte un bouc et une moustache.

Au moment de sa disparition, il portait un pantalon foncé, un manteau à capuche moka/noir et des baskets bleu roi. Cette personne peut paraître confuse, elle rencontre des difficultés à s'exprimer et a besoin de soins médicaux urgents.