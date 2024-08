Un homme sous mandat d'arrêt pour son implication dans la mort d'une fillette à Merksem

Le suspect a été interpellé vendredi à la suite d'une série de perquisitions. L'homme aurait servi d'intermédiaire en fournissant l'arme ayant servi à l'attaque, qui a coûté la vie à Firdaous, une enfant de 11 ans. Présenté à un juge d'instruction, le chauffeur de taxi a été écroué.

Les faits se sont déroulés le 9 janvier 2023, dans la soirée. Des individus ont tiré à la kalachnikov sur la porte d'un garage à Merksem, derrière laquelle se trouvait le logis d'une famille. Firdaous a été touchée par l'une des balles et n'a pas survécu à ses blessures. Son père et deux de ses sœurs (18 et 13 ans) ont été légèrement blessés, et ont pu être soignés à l'hôpital.