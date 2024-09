Un jeune dealer de Zonhoven et amateur d'armes à feu condamné à 18 mois avec sursis

Le tribunal correctionnel de Hasselt a condamné jeudi un jeune homme de 23 ans, originaire de Zonhoven (Limbourg), à 18 mois de prison et à une amende de 8.800 euros avec sursis probatoire pour trafic de stupéfiants et détention illégale d'armes. Il était en possession de 39 armes interdites, dont quatre armes à feu et 32 cartouches. Le jeune homme lui-même a parlé d'un hobby incontrôlable. Il consomme du cannabis depuis l'âge de 15 ans.