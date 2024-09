Un jeune homme interpellé après des propos inquiétants sur une école: "Retrouvez moi bientôt aux infos"

Le jeune homme qui a été interpellé vendredi après-midi après avoir partagé des propos inquiétants sur les réseaux sociaux, ainsi que des images de l'école Sint-Andreaslyceum (SASK) à Sainte-Croix (Bruges), a été placé sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction en raison d'infractions similaires déjà commises par le passé, a indiqué le parquet de Flandre occidentale.

Le jeune homme, âgé de 23 ans, qui est en fait un ancien élève de l'école, s'est rendu dans l'enceinte de l'établissement avant les cours, vendredi, pour en prendre des photos et des vidéos. Il a ensuite partagé ses images sur les médias sociaux, avec comme légendes "retrouvez-moi aux infos" et "bien plus que des paroles mon gars".