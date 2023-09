Un pêcheur de Wavre-Sainte-Catherine s'est noyé dans le lac de Schulens à Lummen

Vers 14h00, un pêcheur a vu le corps d'une personne flottant sur l'eau. Les services de secours ont été prévenus peu après. Le corps a été hissé sur la terre ferme, mais les premiers secours apportés à l'homme de 72 ans n'ont finalement rien donné. D'après les premières constatations, il s'agirait d'un pêcheur.

Le parquet du Limbourg a envoyé le laboratoire médico-légal et un médecin légiste sur place. Leur enquête n'a révélé aucun élément suspect. Pour une raison inconnue, l'homme est tombé dans l'eau et s'est noyé. Il pourrait s'agir d'une cause accidentelle ou d'un problème de santé.