Une bande belgo-néerlandaise jugée pour trafic de cocaïne depuis l'Amérique latine

Neuf prévenus suspectés d'avoir importé des centaines de kilos de cocaïne depuis l'Amérique latine étaient jugés mardi au tribunal correction de Louvain. Le parquet a requis des peines de prison de trois à huit ans et une amende de 19.000 euros. La défense a dépeint les prévenus comme des criminels ratés, dont le parcours a été émaillé de tentatives infructueuses d'acheminer les stupéfiants.

La drogue était dissimulée dans des cargaisons de fruits, notamment des bananes. La cocaïne partait depuis l'Équateur et la Colombie à destination des ports d'Anvers et de Gand en Belgique.

Le parquet a été mis sur la piste de ce trafic grâce au craquage par la police de la messagerie cryptée Sky ECC. Les prévenus s'y échangeaient des photos et vidéos des chargements de cocaïne. Une pratique courante dans le milieu. Les suspects auraient expédié de la drogue en Belgique par l'intermédiaire de deux sociétés de transport de fruits. Ils sont accusés d'avoir aussi blanchi l'argent empoché via des crypto-monnaies.

Selon le parquet, les membres de cette organisation endossaient plusieurs rôles. Certains avaient des contacts au sein des ports belges ou néerlandais, ou en Amérique latine. D'autres portaient une casquette plutôt financière ou logistique. La défense des prévenus réfute toutefois l'appartenance à une bande organisée.

Le ministère public a requis huit ans de prison à l'encontre de deux prévenus, sept ans contre deux autres, six ans contre deux autres encore et trois ans à l'encontre du dernier. Enfin, l'épouse de l'un des accusés risque un an de prison avec sursis.

Selon la défense, aucune cargaison de drogue n'est arrivée en Belgique, ce qui ne peut donc être considéré comme de l'importation. Elle ajoute qu'il n'y a pas de preuve que des profits conséquents ont été dégagés.