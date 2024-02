Une voiture autonome vandalisée à San Francisco

Les voitures à conduite autonome sont de plus en plus sous le feu des critiques à San Francisco. Les pompiers se plaignent notamment que ces engins s'arrêtent souvent inopinément et bloquent ainsi la circulation. Les chauffeurs d'Uber craignent pour leur part de perdre leur emploi. Les partisans de telles voitures estiment quant à eux que les voitures autonomes sont plus sûres que les véhicules conduits par des êtres humains.

Depuis l'été, les véhicules de Waymo et de son concurrent Cruise sont autorisés à rouler à toute heure du jour et de la nuit dans les rues de San Francisco. Les voitures Cruise ont toutefois été mises à l'arrêt en octobre dernier après qu'une piétonne s'est retrouvée traînée sur plusieurs mètres.