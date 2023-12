Vingt et une arrestations lors d'une vaste opération de contrôle anti-drogues

La police et les douanes belges ont arrêté 21 personnes lors d'une vaste opération de contrôle contre les réseaux organisés de trafic de drogues menée en collaboration avec les services de police et de douane, des Pays-Bas, du Luxembourg et de France, a indiqué mardi la police fédérale. Au total, pour la seule Belgique, 2.248 personnes ont été contrôlées du 30 novembre au 2 décembre.