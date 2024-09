Préservation des océans: la reine Mathilde en visite à l'Institut flamand de la mer à Ostende

La reine Mathilde a visité ce mardi l'Institut flamand de la mer (VLIZ) à Ostende. L'occasion pour elle de découvrir les initiatives de recherche en faveur de la préservation des océans et de la lutte contre la pollution marine.

La reine Mathilde a visité ce mardi l'Institut flamand de la mer (VLIZ) à Ostende. Cette visite s'inscrivait dans le cadre de son rôle de Défenseure des objectifs de développement durable des Nations unies (ODD).

Le VLIZ tente de trouver des solutions pour préserver les mers et océans et protéger les écosystèmes. Des recherches sont également menées pour prévenir et réduire la pollution marine.