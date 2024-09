Accident à hauteur du parking de Ruisbroek: quel est l'état des routes ce jeudi matin?

25 minutes sur le ring intérieur entre Expo et Machelen vers Zaventem et 20 minutes plus loin entre Wezembeek-Oppem et le Carrefour Léonard.

08h10

Accident à hauteur du parking de Ruisbroek

Un accident impliquant un camion s'est produit sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur du parking de Ruisbroek en direction de Grand-Bigard.

Les bandes d'arrêt d'urgence et de droite sont bloquées.

Les ralentissements débutent à Wauthier-Briane avec 25 minutes à ajouter jusque Ruisbroek.

Les files sont assez conséquentes ce matin sur l'E40 Liège-Bruxelles avec 30 minutes à ajouter entre le Parking d'Heverlee et Woluwé-Saint-Etienne.

Même situation sur l'E40 venant de Gand avec 30 minutes à ajouter entre Alost et Grand-Bigard et également sur l'E19 Anvers-Bruxelles entre Malines-sud et Machelen.

On signale aussi de longues files (+25 minutes) sur l'E42 Mons-Tournai entre Péruwelz et Tournai-Kain et sur la Nationale 25 entre Mont-Saint-Guibert et Court-Saint-Etienne vers Louvain-la-Neuve (+20 min)