Info trafic: soyez vigilants au brouillard et aux plaques de glace, plusieurs accidents à signaler

25 minutes entre Wezembeek-Oppem et Léonard vers Waterloo tout comme sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Bertem et Woluwé-Saint-Etienne

Sur le ring de Bruxelles, toujours 20 minutes de ralentissements de part et d'autre du chantier d'Anderlecht : depuis le Parking de Ruiisbroek vers Grand-Bigard et depuis Zellik vers Halle.

07h29

Des ralentissements autour de Bruxelles

L'accident signalé sur l'E313 Anvers-Liège à hauteur de Fexhe-Slins en direction d'Anvers a été dégagé mais restez prudents si vous roulez sur cette E313. Le verglas pourrait encore vous surprendre.

Par contre l'accident sur l'E40 Liège-Bruxelles à hauteur de Bertem est toujours d'actualité. Les files n'ont pas augmenté avec 5 minutes à ajouter depuis le Parking d'Heverlee.

A Bruxelles, vous ralentissez 10 minutes de part et d'autre du chantier d'Anderlecht, 10 minutes entre Strombeek-Bever et Machelen vers Zaventem et 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers le Carrefour Léonard.