Affaires classées: le bourgmestre assassiné dans "son" cimetière

L’incrédulité, la stupeur, la consternation puis la tristesse, immense et largement partagée au-delà des clivages politiques. Ce soir du 11 septembre 2017, l’information se répand à la vitesse des mauvaises nouvelles et les Mouscronnois n’en reviennent pas. Leur bourgmestre vient d’être assassiné dans "son" cimetière.

À côté de l’entrée du haut du cimetière, un jeune homme attend. Il se dirige vers le bourgmestre et l’informe qu’il y a un problème avec une tombe. Alfred Gadenne écoute puis suit le jeune homme. Sous son parapluie, le bourgmestre s’enquiert de l’identité de son interlocuteur. "Je m’appelle Nathan Duponcheel", répond celui-ci. "Tu es le fils d’Olivier ? Demande le bourgmestre. Tu as bien grandi, je ne t’avais pas reconnu", poursuit-il. Selon Duponcheel, le bourgmestre aurait ricané. Les deux hommes arrivent devant la tombe d’Olivier Duponcheel. C’est là que Nathan assène un premier coup de cutter à sa victime alors qu’il se trouve derrière elle. Alfred Gadenne s’écroule, sa tête frappe le sol, mais il réussit à saisir les manches de son agresseur et à le tirer vers lui. Duponcheel a du mal à se dégager, il donne alors un deuxième coup de cutter, à la gorge cette fois. Le sang gicle. À genoux à côté de sa victime, le jeune homme tente d’arrêter l’hémorragie des deux mains. En vain. C’est du moins la version qu’il donne lors de la reconstitution organisée en janvier 2018.

Alfred Gadenne, le mayeur, né à Luingne en janvier 1946, est un homme du cru, viscéralement attaché à sa petite commune. Il a toujours vécu à la même adresse dans la maison qui fut d’abord la ferme de ses parents avant de devenir son domicile. Il fait ses primaires dans le petit village qui à l’époque ne fait pas encore partie de Mouscron puis entame ses secondaires dans la ville. Très vite, il reprend l’exploitation agricole de ses parents et le commerce de charbon de son oncle. Il hérite aussi du goût de la politique que lui lèguent son père et son grand-père. Comme eux, Alfred devient bourgmestre, de Luingne puis de Mouscron. Mais cela ne l’empêche pas de remplir des fonctions de "concierge" du cimetière. Chaque matin et chaque soir, le bourgmestre parcourt les 50 mètres qui séparent sa maison du cimetière. Tous les matins, il en ouvre les grilles. Tous les soirs, il les referme. Ce 11 septembre 2017 ne fait pas exception même si la pluie tombe.

"J’ai vengé mon père"

À 19 h 59, ce 11 septembre 2017, le service 101 du Hainaut reçoit l’appel d’une personne qui dit avoir assassiné le bourgmestre. Le standardiste n’en croit pas ses oreilles.

Quelques minutes, plus tard, deux policiers de Mouscron pénètrent dans le cimetière de Luingne, arme au poing. Ils remarquent d’emblée la présence d’un vélo et d’un sac à dos posés contre une poubelle. Quelques mètres plus loin, un homme s’agite au téléphone. Il tient en main un objet recouvert d’un tissu blanc maculé de sang et présente une blessure sanguinolente au bras. L’homme n’oppose aucune résistance, il se couche au sol face contre terre après avoir jeté l’objet qu’il tenait, un cutter. L’un des policiers se dirige vers la victime. "Cela ne sert à rien d’aller le voir, il est déjà mort. Quand vous verrez son cadavre, vous comprendrez pourquoi j’ai vengé mon père", déclare Duponcheel. Les policiers souligneront le calme voire la sérénité apparente de l’homme qu’ils arrêtent.

Le médecin urgentiste dépêché sur place ne peut que constater le décès d’Alfred Gadenne. Il a la gorge tranchée, d’une oreille à l’autre. Le corps est exsangue, une chaussure et un parapluie gisent à quelques mètres, à côté de la tombe d’Olivier Duponcheel. Dans le sac à dos de l’agresseur, la police trouve trois cutters, une bouteille d’eau, des victuailles et un album photos contenant une photo de Nathan et de son père.

Le jeune homme est privé de liberté, mais dans un premier temps, il est emmené à l’hôpital afin de soigner la profonde blessure qui lui déchire le bras gauche. Sa mère est entendue dans la soirée. Elle raconte qu’elle a reçu un message vocal de son fils qu’elle n’a écouté que vers 19 h lorsque ses deux autres enfants l’ont informée d’un problème avec Nathan. Celui-ci se disait "désolé". Au même moment, elle a entendu les sirènes des voitures de police qui se rendaient au cimetière.