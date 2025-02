Ary Abittan a bénéficié d'un non-lieu après une plainte pour viol: peut-on dire que le comédien a été innocenté?

Acquittement, relaxe et non-lieu: on vous explique la différence entre ces termes judiciaires.

Après trois ans loin des plateaux télé, le comédien Ary Abittan, visé par une plainte pour viol en 2021, a brisé le silence. Face aux manifestations féministes appelant au boycott de ses représentations, Ary Abittan a réagi à travers ces mots sur le plateau de l'émission française C à vous."Je respecte leur combat. C'est très important pour moi, la parole de la femme. Mais moi je peux parler de mon histoire. J'ai été accusé à tort et j'ai été innocenté trois fois. Sept magistrats se sont succédé dans cette affaire et ont déclaré que j'était innocent". De quoi faire bondir des centaines de femmes sur les réseaux sociaux précisant que le comédien avait bénéficié d'un non-lieu et que cela ne signifiait pas qu'il était innocent.

Qu'en est-il réellement?

Une personne qui a bénéficié d'un non-lieu ne peut pas affirmer que la justice l'a "innocenté" au sens strict du terme. Le non-lieu est une décision judiciaire qui met fin à des poursuites pénales, mais elle ne constitue pas une déclaration d'innocence.