Infirmière suspectée d'avoir administré une dose mortelle à une patiente à Genk: le jugement prend un nouveau tournant

Selon le jugement du tribunal correctionnel, l'anesthésique injecté par l'infirmière avant d'appliquer le baxter a contribué à l'aggravation de l'état de santé de la patiente. "Il est établi devant le tribunal, au-delà de tout doute raisonnable, que la prévenue a administré de la péthidine (dolantine) à M.B., non prescrite par le médecin traitant, en quantité toxique et potentiellement mortelle."

L'autopsie a identifié plusieurs causes possibles de décès, notamment les substances injectées et une pièce de vingt centimes trouvée au fond de la gorge de la femme, bloquant la trachée. La pièce avait été déposée sur sa bouche par un voisin qui lui avait rendu visite à l'hôpital, selon une tradition sicilienne, alors qu'elle était inconsciente. L'homme avait pensé que l'Espagnole était déjà décédée.

Une autre dose de dolantine a également été ajoutée dans le baxter et l'état de santé de la femme de 72 ans a continué de se détériorer. Elle est finalement décédée plus tard dans la journée.

La cour ajoute que la pièce de monnaie a effectivement contribué à une mort plus rapide, mais qu'elle n'a pas été le facteur décisif de la mort. "L'anesthésique contenu dans le baxter a réagi de manière toxique à l'anesthésique précédemment administré. Sans les quantités toxiques et potentiellement mortelles de péthidine et de morphine, la patiente ne serait pas décédée ce jour-là dans ces circonstances et à ce moment-là."